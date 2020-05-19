وضع 4 وزراء فى تشيلى تحت الحجر الصحي بسبب كورونا

اضطر 4 وزراء في تشيلي، اليوم الثلاثاء، لعزل أنفسهم بعد تواصلهم مع أعضاء في مجلس الشيوخ ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.وأكد وزير الداخلية في تشيلي جونزالو بلومل، أنه سيعمل من المنزل بعد أن التقى سيناتورا مصابًا بكورونا يوم الجمعة الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.كما عزل وزير المالية إيجناسيو بريونيس نفسه حتى يوم الخميس، على الرغم من النتائج السلبية للفحص الأول للكشف عن كورونا.وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن وضع الوزير سيباستيان سيتشيل تحت الحجر الصحي بعد تواصله مع سيناتور مصاب، وذلك حتى صدور نتائج فحوصات كورونا.بالإضافة إلى ذلك عزل الأمين العام للرئاسة التشيلية الوزير فيليبي وارد نفسه بالرغم من تأكد سلبية نتائج الفحص الأول له، وهو الآن بانتظار نتائج الفحص الثاني.يذكر أن تشيلي سجلت 46059 إصابة بفيروس كورونا و478 حالة وفاة.