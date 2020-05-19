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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تسجل 2414 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:38 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت وزارة الصحة المكسيكية، إنها سجلت 2414 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و155 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وأضافت أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 51633 منذ أن سجلت المكسيك أول حالة في آواخر فبراير.

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية إلى أن عدد الوفيات الإجمالي جراء الفيروس وصل إلى 5332 حالة.

وتجاوز إجمالي عدد المصابين حول العالم الـ 4.8 مليون شخص مع وصول عدد الوفيات إلى أكثر من 319 ألف شخص.

وتشير الصحة العالمية إلى أن العدد الأكبر للمصابين بكورونا سجل في الأمريكتين الشمالية والجنوبية، حيث أصيب أكثر من 2 مليون شخص.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت فيروس كورونا وباء عالميًا يوم 11 مارس الماضي.

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