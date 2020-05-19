«الإفتاء» عن صيام مريض كورونا: الأمر متروك للطبيب

أوضح الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم صيام مريض كورونا، مؤكدًا أن ذلك "يكون وفقًا لما يراه الطبيب، لأن مرضى كورونا أعراضهم مختلفة، والطبيب يقوم بعمل نظام غذائي لهم".وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حواره ببرنامج "فتاوى"، المذاع على فضائية "extra news": "أن الأمر متروك لوصية الأطباء وخاصة الطبيب الذي يباشر الحالة، فإذا قال لهم الطبيب لا تصوموا فلا يصوموا".وأكد أنه يجب على مريض كورونا أن يرضى في كل الأحوال سواء صام أم لا، معقبًا: "هنيئًا لمن صبر ورضى بقضاء الله".وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 268 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3440 حالة حتى الآن.من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4001 حالة، من ضمنهم الـ3440 متعافيًا.وأكد متحدث الوزارة، في بيان له، تسجيل 535 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 12764 حالة من ضمنهم 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و645 حالة وفاة.