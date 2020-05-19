رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
الجيش الليبى يعلن عن مؤتمر صحفى بعد قليل

توك شو

«الإفتاء» عن صيام مريض كورونا: الأمر متروك للطبيب

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:59 ص
أمين الفتوى بدار
أمين الفتوى بدار الإفتاء
رباب الأهواني
طباعة
أوضح الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم صيام مريض كورونا، مؤكدًا أن ذلك "يكون وفقًا لما يراه الطبيب، لأن مرضى كورونا أعراضهم مختلفة، والطبيب يقوم بعمل نظام غذائي لهم".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حواره ببرنامج "فتاوى"، المذاع على فضائية "extra news": "أن الأمر متروك لوصية الأطباء وخاصة الطبيب الذي يباشر الحالة، فإذا قال لهم الطبيب لا تصوموا فلا يصوموا".

وأكد أنه يجب على مريض كورونا أن يرضى في كل الأحوال سواء صام أم لا، معقبًا: "هنيئًا لمن صبر ورضى بقضاء الله".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 268 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3440 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4001 حالة، من ضمنهم الـ3440 متعافيًا.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان له، تسجيل 535 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 12764 حالة من ضمنهم 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و645 حالة وفاة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشيخ صالح كامل.. من نسخ مذكرات الطلبة إلى أكبر مستثمر إعلامى

82 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

تفاصيل الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2020 بعد التعديل

أديب للمقبلين على شراء ملابس العيد: «ربنا يدينى صحتكم وشجاعتكم»

الصور

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

image description

ملك عماد.. فتاة الباليه المنزلي

الأكثر قراءة

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

وفاة رجل الأعمال الشهير صالح كامل

هجوم صاروخى يستهدف سفارات «المنطقة الخضراء» ببغداد

«الأرصاد»: لم نبلغ ذروة الموجة الحارة بعد

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

الأزهر.. بناه الفاطميون لنشر المذهب الشيعي وأغلقه الأيوبيون

عبدالرحمن الأبنودي ومحمود درويش علاقة صداقة بدأت بمكالمة

لماذا أصر «بدرخان» على إفطار وداد حمدي في رمضان؟

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

دعمًا لمبادرة "لو تقدر تساعد ساعد".. حملة لتوزيع وجبات إفطار على أبطال الجيش الأبيض

اكتشاف مقابر يعود تاريخها لأكثر من 1200 سنة شمالي الصين

انقراض الأنواع عملاقة من الكنغر والتماسيح بسبب تغير المناخ

«خليك فى البيت».. وصية الخبراء فى زمن كورونا مع ارتفاع الحرارة برمضان

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ارحمونا من تعصبكم .. فالله يرحم من يشاء!!
لواء. محسن الفحام
ما بين البطولات والعقائد
ماجد حبته
ثروة الغنوشى.. الملياردير العاطل!
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
المزيد

الثقافة

الرافدين تُصدر رواية «مكان اسمه كيمت» لـ نجم والي

«كنت اعتبرني أبو لهب».. لماذا غضب توفيق الدقن من العقاد؟

«الحاج على» يكشف تفاصيل اكتشاف مصاب بكورونا فى هيئة الكتاب

شكران مرتجى: أتمنى تجسيد دور أسيرة فلسطينية محررة