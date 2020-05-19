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الصين تسجل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:58 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في 18 مايو، مقابل 7 حالات في اليوم السابق.

وأضافت لجنة الصحة الوطنية، في تقريرها اليومي، أن ثلاث من الحالات الست الجديدة وافدة من الخارج وتم رصدها في منطقة منغوليا الداخلية.

وقالت اللجنة إنها سجلت أيضا 17 حالة جديدة بدون أعراض في 18 مايو، مقابل 18 في اليوم السابق.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس التاجي الذي راح ضحيته 4634 شخصًا في البلاد، فيما أصيب 82960.

وأعلنت السلطات الصحية في مدينة ووهان الصينية، مركز اندلاع جائحة فيروس كورونا، أن الاختبارات للكشف عن الفيروس، التي سيخضع لها سكان المدينة، ستكون مجانية للجميع.

يأتي هذا التوضيح بعد أن أوعز مركز مكافحة فيروس كورونا في ووهان بإخضاع جميع سكان المدينة لاختبارات تحديد الإصابة بـ "COVID-19"، وذلك على خلفية اكتشاف إصابات جديدة في هذه المدينة على أساس يومي لا تظهر عليها أعراض المرض، "مما يؤثر على الحياة الطبيعية للناس ويثير مخاوف في المجتمع".

وتركز حملة الاختبارات، التي بدأت في 14 مايو، على أبناء المدينة والمقيمين مؤقتًا فيها ممن لم يخضعوا بعد للفحص، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي كانت بؤرا لتفشي الوباء سابقًا، إضافة إلى المناطق ذات النسبة الكبيرة من المسنين وذات الكثافة السكانية العالية، مع توصية بألا يشمل الفحص الأطفال دون السادسة من العمر.

وشددت سلطات المدينة على ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي عند إجراء الاختبارات.

وأعلنت السلطات يوم الأحد عن إجراء أكثر من 222 ألف فحص خلال يوم واحد، في زيادة كبيرة عن الأيام الثلاثة السابقة من الحملة.

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