«المستلزمات الطبية»: نحتاج 120 مليون كمامة يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين

شدد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، على ضرورة أن تكون الكمامة مكونة 3 طبقات، لافتًا إلى أن الكمامات الموجودة بالأسواق من إنتاج مصانع جديدة.وأضاف رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، مساء الإثنين، أنه يجب تغيير الكمامة كل 8 ساعات، حتى لا تكون خطر على الشخص.وأضح أننا نحتاج عدد ضخم جدًا من الكمامات، حيث نحتاج 120 مليون كمامة يومية لتلبية احتياجات المواطنين، متابعًا: "عندنا مصانع، ولكن متغطيش الكميات المطلوبة".كما بين أن سعر خامة "الفلتر" المستخدم في الكمامات الطبية ارتقع على مستوى العالم كله من 4 آلاف دولار إلى 84 ألف دولار، لافتًا إلى أن تلك المادة ليست متوفرة على مستوى دول العالم، معقبًا: "لو أنا بتنفس من خلال الماسك فيمكن أن يدخل الفيروس مع الهواء اللي بتنفسه".وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الإثنين، خروج 268 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3440 حالة حتى الآن.من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4001 حالة، من ضمنهم الـ3440 متعافيًا.