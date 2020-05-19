أديب للمقبلين على شراء ملابس العيد: «ربنا يدينى صحتكم وشجاعتكم»

انفعل الإعلامي عمرو أديب، على الهواء، بسبب مشاهد الازدحام على محال الملابس في المنصورة، وبدون ارتداء الكمامات.وقال "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن مصر ليست القاهرة والإسكندرية، ويبدو أن كثير من المدن أهلها لا يبالون بموضوع فيروس كورونا.وتعجب أديب من الزحام الشديد على محال الملابس، قائلا: "ظاهرة غريبة الناس بتتزاحم على شراء ملابس العيد، رغم إنه مفيش عيد!".وأردف "أديب"، متحدثا عن المقبلين على الشراء، قائلا: "ربنا يديني صحتكم وشجاعتكم وراحة بالكم، مش فاهم مشهد الازدحام على شراء لبس العيد، وإحنا مفيش عيد، ربنا معاكم ويسترها ويكرمنا".وتحدث عن إصابة محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار بفيروس كورونا، قائلا: "مش عيب إن مسئولين مصريين يجيلهم كورونا زي العالم كله، لم يعد هناك قطاع لم تظهر فيه كورونا، وكان حد من فريقه عنده كورونا، والمحافظ طلع إيجابي، ظهرت عليه بعض الأعراض فبدأ بالعزل".وكان مجلس الوزراء قرر إغلاق جميع المحال التجارية خلال أيام عيد الفطر، من يوم الأحد وحتى الجمعة، عدا محال الأطعمة والأغذية والصيدليات وخدمة الديلفري.