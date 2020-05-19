تحرير 82 محضرًا وإزالة فورية لمبانى بدون ترخيص بمركز قطور

شن مركز ومدينة قطور، برئاسة المحاسب أحمد المغاوري سليمان، حملة إزالة ليلية لرفع كافة الإشغالات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.وقال المحاسب أحمد المغاوري، إن الحملات المكبرة أسفرت عن تحرير 82 محضرًا، شملت 26 محضر إشغال، و26 محضر إتلاف أسفلت، و30 محضر نظافة للمخالفين.وأضاف، أنه تم إزالة فورية لإحدي المباني بقرية الشين والمقامة بدون ترخيص على مساحة 150 مترًا بالبلوك الأبيض، إلى جانب إزالة فورية لمبني آخر بقرية أبشواي الملق علي مساحة 120 مترًا، وتم عمل محاضر للمخالفين.