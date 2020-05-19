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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أشرف لملوم: شركات طيران خاصة مهددة بالإغلاق

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:52 ص
الطيار أشرف لملوم
الطيار أشرف لملوم
محمود السعدى
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قال الطيار أشرف لملوم، الرئيس التنفيذى لشركة "نسما للطيران"، والرئيس السابق لاتحاد شركات النقل الجوى، إن قطاع الطيران المدنى على مستوى العالم قد تاثر بشكل كبير للغاية، عقب انتشار جائحة كورونا، وحرصت معظم دول العالم على إغلاق مطاراتها فى محاولة لمنع انتشار ذلك الفيروس القاتل.

وأضاف "لملوم"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، قد التقى رؤساء مجالس إدارات شركات الطيران الخاصة المصرية، حيث أكد حرصه على تدعيم شركات الطيران الخاصة فى ظل الظروف الراهنة، والحرص على عدم إغلاق تلك الشركات، بما يصب فى مصلحة منظومة الطيران المدنى المصرى.

وأشار رئيس شركة "نسما للطيران"، إلى أنه فى حالة استمرار تلك الأزمة الحالية ستشهد شركات الطيران الخاصة أزمات مالية طاحنة قد تجبرها على الإغلاق، ما لم تتدخل الدولة المصرية لتدعيمها، خاصة فى ظل حرص القيادة السياسية على تدعيم القطاع الخاص وعلى رأسه السياحة والطيران المدنى.

وتابع أن شركات الطيران الخاصة المصرية تمر بأزمات متتالية منذ أحداث 25 يناير 2011، متوقعا استمرار تلك الأزمة الحالية لجائحة كرونا لفتره زمنية طويلة، عقب تصريحات بعض المتخصصين فى شئون الطيران المدنى.

وكان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، قد التقى خلال الأيام القليلة الماضية، رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران المصرية الخاصة؛ لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد على هذه الشركات، وموقفها المالي، وخططها الحالية والمستقبلية، في ظل توقف حركة الطيران وتأثير هذه الجائحة على صناعة النقل الجوي حول العالم.

واستمع وزير الطيران المدنى إلى بعض المقترحات والرؤى من رؤساء شركات الطيران الخاصة، من أجل تخفيف آثار تلك الأزمة، كما تم استعراض عدد من التحديات والمعوقات التي تواجههم خلال تلك الفترة، والتي وعد بالعمل مع الجهات المختصة على تذليلها.

كما وجه وزير الطيران المدنى شركات الوزارة بتقديم كافة الدعم المطلوب لجميع شركات الطيران المصرية، لمساندتهم في عبور تلك الأزمة، وحث مسئولي هذه الشركات على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وحقوقهم المادية، حيث إنهم الثروة البشرية التي تتمتع بالكفاءة والخبرة والجاهزية والذين يعدوا أعمدة صناعة الطيران المدني.

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