أشرف لملوم: شركات طيران خاصة مهددة بالإغلاق
الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:52 ص
محمود السعدىطباعة
قال الطيار أشرف لملوم، الرئيس التنفيذى لشركة "نسما للطيران"، والرئيس السابق لاتحاد شركات النقل الجوى، إن قطاع الطيران المدنى على مستوى العالم قد تاثر بشكل كبير للغاية، عقب انتشار جائحة كورونا، وحرصت معظم دول العالم على إغلاق مطاراتها فى محاولة لمنع انتشار ذلك الفيروس القاتل.
وأضاف "لملوم"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، قد التقى رؤساء مجالس إدارات شركات الطيران الخاصة المصرية، حيث أكد حرصه على تدعيم شركات الطيران الخاصة فى ظل الظروف الراهنة، والحرص على عدم إغلاق تلك الشركات، بما يصب فى مصلحة منظومة الطيران المدنى المصرى.
وأشار رئيس شركة "نسما للطيران"، إلى أنه فى حالة استمرار تلك الأزمة الحالية ستشهد شركات الطيران الخاصة أزمات مالية طاحنة قد تجبرها على الإغلاق، ما لم تتدخل الدولة المصرية لتدعيمها، خاصة فى ظل حرص القيادة السياسية على تدعيم القطاع الخاص وعلى رأسه السياحة والطيران المدنى.
وتابع أن شركات الطيران الخاصة المصرية تمر بأزمات متتالية منذ أحداث 25 يناير 2011، متوقعا استمرار تلك الأزمة الحالية لجائحة كرونا لفتره زمنية طويلة، عقب تصريحات بعض المتخصصين فى شئون الطيران المدنى.
وكان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، قد التقى خلال الأيام القليلة الماضية، رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران المصرية الخاصة؛ لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد على هذه الشركات، وموقفها المالي، وخططها الحالية والمستقبلية، في ظل توقف حركة الطيران وتأثير هذه الجائحة على صناعة النقل الجوي حول العالم.
واستمع وزير الطيران المدنى إلى بعض المقترحات والرؤى من رؤساء شركات الطيران الخاصة، من أجل تخفيف آثار تلك الأزمة، كما تم استعراض عدد من التحديات والمعوقات التي تواجههم خلال تلك الفترة، والتي وعد بالعمل مع الجهات المختصة على تذليلها.
كما وجه وزير الطيران المدنى شركات الوزارة بتقديم كافة الدعم المطلوب لجميع شركات الطيران المصرية، لمساندتهم في عبور تلك الأزمة، وحث مسئولي هذه الشركات على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وحقوقهم المادية، حيث إنهم الثروة البشرية التي تتمتع بالكفاءة والخبرة والجاهزية والذين يعدوا أعمدة صناعة الطيران المدني.
وأضاف "لملوم"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، قد التقى رؤساء مجالس إدارات شركات الطيران الخاصة المصرية، حيث أكد حرصه على تدعيم شركات الطيران الخاصة فى ظل الظروف الراهنة، والحرص على عدم إغلاق تلك الشركات، بما يصب فى مصلحة منظومة الطيران المدنى المصرى.
وأشار رئيس شركة "نسما للطيران"، إلى أنه فى حالة استمرار تلك الأزمة الحالية ستشهد شركات الطيران الخاصة أزمات مالية طاحنة قد تجبرها على الإغلاق، ما لم تتدخل الدولة المصرية لتدعيمها، خاصة فى ظل حرص القيادة السياسية على تدعيم القطاع الخاص وعلى رأسه السياحة والطيران المدنى.
وتابع أن شركات الطيران الخاصة المصرية تمر بأزمات متتالية منذ أحداث 25 يناير 2011، متوقعا استمرار تلك الأزمة الحالية لجائحة كرونا لفتره زمنية طويلة، عقب تصريحات بعض المتخصصين فى شئون الطيران المدنى.
وكان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، قد التقى خلال الأيام القليلة الماضية، رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران المصرية الخاصة؛ لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد على هذه الشركات، وموقفها المالي، وخططها الحالية والمستقبلية، في ظل توقف حركة الطيران وتأثير هذه الجائحة على صناعة النقل الجوي حول العالم.
واستمع وزير الطيران المدنى إلى بعض المقترحات والرؤى من رؤساء شركات الطيران الخاصة، من أجل تخفيف آثار تلك الأزمة، كما تم استعراض عدد من التحديات والمعوقات التي تواجههم خلال تلك الفترة، والتي وعد بالعمل مع الجهات المختصة على تذليلها.
كما وجه وزير الطيران المدنى شركات الوزارة بتقديم كافة الدعم المطلوب لجميع شركات الطيران المصرية، لمساندتهم في عبور تلك الأزمة، وحث مسئولي هذه الشركات على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وحقوقهم المادية، حيث إنهم الثروة البشرية التي تتمتع بالكفاءة والخبرة والجاهزية والذين يعدوا أعمدة صناعة الطيران المدني.