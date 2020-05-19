ليتوانيا تخفف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا

أعلنت السلطات في ليتوانيا عن إعادة فتح مناطق الجلوس الداخلية في الحانات والمقاهي والمطاعم، بعد أسابيع من القيود المفروضة للسيطرة على تفشي جائحة فيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تم تطبيق إجراءات السلامة وأنظمة النظافة الصارمة، وحتى الآن يتم السماح للحانات والمقاهي والمطاعم فقط بخدمة عملائها في الهواء الطلق، وتقديم الطعام خارج المطاعم.والآن يمكن لتلك الأماكن خدمة العملاء في الداخل أيضًا من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساء (بالتوقيت المحلي).كما تم إعادة فتح الحضانات وصالات الألعاب الرياضية في ظل قيود، وأشارت وسائل إعلام ليتوانية، إلى بطء تدفق الزائرين في ظل الأوضاع الجديدة.علاوة على ذلك، فإن الشكوك بشأن الاقتصاد منعت بعد أصحاب المطاعم من إعادة فتح أماكنهم، والسبب في هذا هو المطلب الذي لقي انتقادًا متكررًا وتم إلغاؤه حاليًا، وهو توفير مساحة عشرة أمتار مربعة لكل ضيف.واعتبارًا من اليوم الثلاثاء، هناك فقط مساحة مترين بين الطاولات كحد أدنى، حسبما أعلن رئيس وزراء ليتوانيا، ساوليوس سكفيرنيليس.وسجلت ليتوانيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين شخص، 1547 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و59 وفاة.