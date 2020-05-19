البرازيل تسجل 674 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت البرازيل، تسجيل 674 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، فيما أصبحت الدولة الرابعة عالميا من حيث حصيلة الإصابات بالعدوى.وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة نشرتها، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13140 حالة، مقارنة مع 7938 في إحصائية أمس الأحد، لتصل إلى مستوى 254220.وأصبحت البرازيل بالتالي الدولة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، حيث تجاوزت بريطانيا في هذه القائمة.كما ذكرت الوزارة أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ازداد خلال اليوم الماضي بـ674 حالة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 16792 شخصا.وتشير الحصيلة الجديدة إلى ارتفاع معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث بلغ هذا المعدل في إحصائية أمس الأحد 485 حالة، بعد أن كان في السبت 816.وعلى خلفية تدهور الأوضاع الوبائية في البلاد وسط انتشار متسارع لفيروس كورونا، قدم وزير الصحة البرازيلي، نيلسون تيتش، الجمعة، استقالته من منصبه، بينما كشفت تسريبات إعلامية عن وجود خلافات له مع رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، حول سبل مكافحة الجائحة والتي قلل الأخير في وقت سابق من خطورتها.