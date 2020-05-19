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فن

تفاصيل الحلقة 25 من مسلسل لعبة النسيان

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:27 ص
لعبة النسيان
لعبة النسيان
دعاء عبد المقصود
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في الحلقة 25 من مسلسل "لعبة النسيان" مازال الغموض يحوم حول نادر "على قاسم" والسر وراء رغبته في عدم استعادة رقية "دينا الشربيني" لذاكرتها مرة أخرى

وتبدأ الحلقة بتهديدات من نادر للدكتورة بهيرة "إنجي المقدم" التي تقوم بمعالجة رقية نفسيا، حيث يطلب نادر من بهيرة تغيير الدواء لرقية من جديد ومنحها دواء يجعلها تنسى من جديد ويقوم بجعلها تنام ولا تقوَ على فعل أي شيء،ورغم رفض بهيرة في البداية لرغبات نادر الا انها استسلمت بعد أن هددها بفضح كل تعاملاتهم معا

وخلال الحلقة يواصل عمرو (أحمد داود) البحث عن دليل يثبت علاقة تربط وجود الدكتور محمد عبد السلام في نفس المسشتفى التي مات فيها تيمور ابن أخيه خالد بالتبني الذي توفى بعد صراع مع مرض السرطان والذي كان يشعر خالد بأنه مات نتيجة خطأ طبي من قبل الأطباء العاملين بالمستشفى ليصل عمرو في النهاية الي أن تيمور لم يمت بشكل طبيعي وذلك بعد أن ذهبت رقية إلى المستشفى وبحثت بنفسها لتكتشف أن هناك شيء غامض حيث استغلت غياب الموظفين وقامت بتصوير نتائج البحث الخاص بحالة تيمور وبعض الأطفال المرضى في المستشفى ليتأكد عمرو أن هناك شبهة تتعلق بهذه المستشفى، حيث كان يسعى خالد لكشف السر.

وتواصل الحلقة غموضها بعد أن تلقى نادر تليفون من المستشفى أخبروه بما حدث، لذلك ذهب بسرعة ليعرف ما الذي توصلت إليه رقية ثم قام نادر بإجراء اتصال هاتفي بالدكتور محمد عبد السلام ليطمأن بأنه لم يخبر رقية شيئًا عما حدث.

ويُعرض مسلسل "لعبة النسيان" حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

ينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر

قناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً و4 والنصف عصرًا

قناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً

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