إسبانيا تسجل أقل حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا منذ شهرين

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 59 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أقل حصيلة يومية تشهده البلاد منذ بدء تفشي الفيروس.وقالت الوزارة إن 59 شخصًا ماتوا متأثرين بإصابتهم بالفيروس خلال اليوم الأخير، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي يشهد تسجيل أقل من 100 حالة وفاة، بعدما سُجلت 87 حالة، أمس، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "إل باييس" الإسبانية، والتي أشارت إلى ارتفاع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 27 ألفا و709 أشخاص.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.