تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 71 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، مقارنة مع 77 حالة في إحصائية أول أمس الأحد.وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 71 شخصًا، مشيرًا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1651 شخصًا، بعد أن كانت 1580 في الإحصائية السابقة.ويمثل هذا المعدل تراجعًا للوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي، بعد أن سجلت في المدينة حسب إحصائية الجمعة 74 حالة، وفي يوم السبت 71، وفي الأحد 77 حالة، ما يمثل رقمًا قياسيًا.وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت فيها 146062 إصابة.