قبرص: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في قبرص تسجيل إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الاتجاه الحالي اليومي للعدوى يقتصر على أرقام مفردة.وذكرت وكالة الأنباء القبرصية أنه جرى تشخيص الحالة الجديدة بعد إجراء 1287 فحصًا على العاملين بتجارة التجزئة والبناء، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 917.وقال ليونتيوس كوستريكيس عضو اللجنة العلمية لمكافحة الوباء - في مؤتمر صحفي - "نحن سعداء بشكل خاص بنتائج اليوم"، مؤكدًا أن اللجنة الوبائية تراقب عن كثب الوضع فيما يتعلق بالحالات الأربع المؤكدة التي تم تشخيصها في المدارس.وأشار إلى أن الاختبارات التشخيصية جارية "وأنه سيكون لدينا قريبًا البيانات الأولية التي ستساعدنا في تشكيل صورة ذات مصداقية".