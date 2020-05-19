وكيل «محلية النواب» يتفقد أعمال رفع كفاءة واحة ميدوم

تفقد منذ قليل النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، والمحاسب عادل ضيف الله، رئيس مركز ومدينة الواسطى ببنى سويف، واحة هرم ميدوم، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بالواحة.وتم تنفيذ الأعمال لإضفاء الشكل الحضارى على المنطقة، وتأهيلها لاستقبال الزائرين، عن طريق دعمها بالخدمات والاحتياجات الأساسية، تمهيدا للتطوير الشامل ضمن استراتيجية التنمية السياحية التى أطلقها محافظ بنى سويف، وجارٍ تنفيذ الخطوات الأولى التنفيذية منها.وتابع النويشى، أنه يتم تطوير المنطقة وإضفاء اللمسات النوعية والبسيطة عليها لتصبح متنفسا حضاريا ومنطقة جذب سياحية.كما تفقد النويشى وضيف الله، الأعمال المنفذة لتطوير القاعة الكبرى، وتجهيزها لإمكانية تحويلها لمتحف أثرى يوضح الأهمية الأثرية للمنطقة، والتى تحوى هرم ميدوم الذى استكمل بناءه "سنفرو الأب مؤسس الأسرة الرابعة"، والذى يعتبر أول هرم كامل وهو أقدم من أهرام الجيزة، كذلك مقابر شهيرة مثل مصطبة نفرماعت، بجانب إمكانية عمل البازارات، والتى يتم من خلالها عرض أوراق البردى وأهم المقتنيات الفرعونيه والأثرية.كما تشمل الأعمال تجهيز المنطقة المفتوحه بالواحة، من خلال تجهيز كافتيريا ومطعم يقدم فيهما الوجبات التقليدية والشعبية التى تتميز بها المحافظة وتعد من تقاليدها وإرثها الحضاري، وتجهيز منطقه للخيول والجمال والعجلات الحربية، لمزيد من إدخال البهجة على المنطقة وتعزيز عوامل الجذب للزائرين، وتجميل الواحة من خلال تقليم الأشجار، وتركيب أو زارعة نباتات الزينة والورود، فضلا عن رفع كفاءة الخدمات الأساسية،حيث تم رفع كفاءة دورات المياه بالواحة.