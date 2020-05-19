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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19-5-2020

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:00 ص
سعر الحديد والأسمنت
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19-5-2020
محمد أبوعاصي
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يقدم لكم "الدستور" أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 18-5-2020، حيث بدأت الأسواق العالمية، سلسلة من النشاط مدعوم بإجراءات الحكومات لتنشيط مبيعات الأسواق، واقتصاديات الدول، بالتزامن مع الفتح الجزئي والإفراج تدريجيًا عن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الشركات المحلية، إجراءات تعقيم المصانع والمؤسسات الإنتاجية والخدمية، بالتزامن مع تلويح الحكومة باستئناف الأنشطة الاقتصادية وعمليات التصنيع لكبح جماح الخسائر الاقتصادية.

ولاقت أسعار الحديد في مصر لاقتتوترات من وقت لآخر مع إجراءات فتح وغلق الأسواق، مما هدد عدد كبير من الأسواق بخسائر اقتصادية من آن لآخر، وهدد عدد كبير من المصانع بغلق جزئي بالإضافة إلى تسريح عمالة القطاع.

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر


وحققت أسعار الحديد استقرارا اليوم، بالمقارنة بأسعار أمس رغم الزيادات المطردة في أسعار خام الحديد "البيلت" عالميًا.. بسبب ركود المبيعات، بعد أزمة انتشار فيروس كورونا وتعطيل العمل في أسواق مواد البناء.

أسعار الحديد اليوم في مصر


وسجلت أسعار الحديد اليوم في مصر، استقرارًا عن المعدلات، حيث سجل حديد بشاي تسليم المصنع 9800 جنيه للطن وسجل تسليم الموزع 9700 جنيه للطن، وسجل حديد العتال 9600 جنيه للطن.

وسجل حديد المصريين 9500 جنيه للطن، وسجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9500 جنيه للطن، حديد المعادي سجل 9600 جنيه للطن، وسجل عطية وسرحان 9550 جنيهًا للطن.

كما سجل الحديد الصيني بيانكو 9500 جنيه، بينما سجل سعر الطن من حديد عز الدخيلة 10500 جنيه تسليم المستهلك.

وسجل حديد المراكبي نحو 9700 جنيه، كما سجل حديد العشري والكومي 9500 جنيه للطن.

سعر الأسمنت المصري اليوم


وسجلت أسواق الأسمنت تباينًا طفيفصا بالزيادة في بعض الأنواع والتراجع في البعض الآخر رغم تحرك عمليات البيع، وقُدرت بنحو 10 جنيها بالمقارنة بأسعار أمس الأثنين.

أسعار الأسمنت المصري اليوم

سجل السويس للأسمنت 750 جنيهًا للطن، فيما سجل أسمنت حلوان 765 جنيهًا للطن، وسجل السويدي للأسمنت 775 جنيهًا.

كما سجل طن أسمنت المسلح نحو 745 جنيهًا تسليم المصنع، وأسمنت المخصوص سجل 745 جنيهًا للطن، فيما سجل لافارج للأسمنت نحو 760 جنيهًا للطن.

وسجل أسوان 750 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 745 جنيهًا للطن، وأسمنت عسكري بني سويف تراجع مسجلًا يسجل نحو 750 جنيهًا للطن.

وسجل السويس سي ووتر 760 جنيهًا للطن، وسجل الأسمنت قاهر البحار 760 جنيهًا للطن.

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