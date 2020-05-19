هجوم صاروخى يستهدف سفارات «المنطقة الخضراء» ببغداد

أفادت شبكة "روسيا اليوم RT"، في نبأ عاجل لها، بهجوم صاروخي استهدف المنطقة الخضرء في العاصمة العراقية بغداد.ونقلت الشبكة الروسية عن مصادر مطلعة قالت إن 3 صواريخ، على الأقل، سقطوا داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية، حيث تتمركز البعثات الدبلوماسية الأجنبية.كما قال مصدر أمني محلي، بحسب "روسيا اليوم RT"، إن أحد الصواريخ سقط في محيط السفارة البريطانية.