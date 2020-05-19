الشيخ صالح كامل.. من نسخ مذكرات الطلبة إلى أكبر مستثمر إعلامى

أعلنت المملكة العربية السعودية، منذ قليل، وفاة رجل الأعمال الشيخ صالح كامل، مؤسس ومالك قنوات شبكة تليفزيون العرب "ART" الشهيرة، عن عمر يناهز الـ 79 عامًا.بداية الراحل مع الاستثمار كانت من خلال استيراد بعض المنتجات وبيعها، في فترة الثانوية، الإ أنه توسع بعد ذلك في المرحلة الجامعية، حيث قام بإنشاء مطبعة صغيرة لنسخ مذكرات الطلبة، واستمر في عمله في مطبعته الصغيرة هذه حتى تخرج من المرحلة الجامعية.ويعد الشيخ صالح عبد الله كامل واحدًا من أهم وأوائل المستثمرين السعوديين في المجال الإعلامي، فكان أول من أنشأ مؤسسة للإنتاج الإعلامي والتي تعرف "بالشركة العربية للإنتاج الإعلامي".واستكمل الشيخ كامل، بانطلاق شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1993م في أوروبا والشرق الأوسط، كما كان شريكًا لقناة "إم بي سي" قبل أن يبيع حصته، ويقوم بتأسيس شبكة راديو وتلفزيون العرب، والتي انتقلت من مقرها بروما في إيطاليا إلى مدينة الإنتاج الإعلامي في الأردن.وحقق الراحل من خلال مجموعة قنوات ART الرياضية نجاحًا مميزا فيقدر عدد المشتركين بها حوالي مليون مشترك، مما حقق كمًا هائلًا من الأرباح سنويًا، إلى أن قام ببيعها عام سنة 2009 لقناة الجزيرة الرياضية مقابل 2 مليار و750 مليون دولار.استطاع الراحل أن يشغل العديد من المهام والمناصب الهامة في مجال الاستثمارات والمشاريع المختلفة، وذلك في عدد كبير من دول العالم، التي أظهرت نجاحًا كبيرًا في مجال الإدارة من خلال نجاح هذه الشركات.وترأس الراحل مجلس إدارة مجموعة دلة البركة فى جدة بالمملكة العربية السعودية، ومجلس إدارة بنك التمويل المصري السعودي بمصر، وبنك البركة بلبنان، بالإضافة إلى شركة الإعلام العربية بالمملكة العربية السعودية، وراديو وتليفزيون العرب - جزر كايمان.وتولى الراحل مركز نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار الزراعي – البحرين، وعضو مجلس إدارة شركة صاني لاند - قبرص، ورئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ورئيس غرفة التجارة الإسلامية - المملكة العربية السعودية، والشركة السعودية لتجارة ونقل المواشي، الشركة الوطنية السعودية للشحن البحري والشركة السعودية للنقل الجماعي، وغيرهم.