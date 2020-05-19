وزير الإعلام ينعى رجل الأعمال السعودى صالح كامل

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، رجل الأعمال السعودي الراحل الشيخ صالح كامل.وقال "هيكل"، في بيان له: "إن الفقيد كان من أوائل المستثمرين فى مجال الإعلام الخاص بالعالم العربي بإنشائه شبكة راديو وتلفزيون العرب(ART)، وكان من المحبين لمصر، وتربطه صداقات قوية بالعديد من المصريين".واختتم: "رحم الله الشيخ صالح كامل وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان".