أسامة الشيخ يكشف تفاصيل آخر مكالمة له مع صالح كامل قبل وفاته

توفي قبل قليل الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي عن عمر يناهز الـ٧٩ عامًا بشكل مفاجئ، ويعد الشيخ صالح كامل من أهم المستثمرين العرب في مجال الأعلام، وذلك من خلال قيامه بإنشاء راديو وتليفزيون "art"، كما أنه كان متزوجًا من الإعلامية صفاء أبو السعود.بعد أعلان خبر وفاته مباشرة، عبر المهندس أسامة الشيخ، عبر حسابة علي "الفيس بوك" عن حزنة الشديد لرحيل الشيخ صالح كامل، كما أكد أنه شعر بصدمة كبيرة؛ لأنه كان يتحدث معه عبر الهاتف بالأمس."الدستور" تواصلت مع المهندس أسامة الشيخ لمعرفة تفاصيل آخر مكالمة له مع رجل الأعمال الراحل صالح كامل.وكشف "الشيخ"، أن صالح كامل كان يتحدث معه من حين لأخر ليطمئنان على بعض، نظرًا للصداقة التي تجمعهما منذ سنوات طويلة، وأن مكالمة لهما كانت أمس، حيث كان يطمئن الشيخ صالح عليه ويتحدثان فى بعض الأمور الشخصية بينهما، مؤكدًا أنه لم يشعر في نبرة صوته بأنه مريض أو مفارق الحياة.وأضاف "الشيخ"، بأنه فور علمه بخبر الوفاة، يحاول التواصل مع عدد من المقربين من الشيخ صالح كامل أو حتى زوجته الإعلامية صفاء أبو السعود لمعرفة تفاصيل الدفن والعزاء ولكن وجد جميع تليفوناتهم مغلقة، مؤكدًا أنه توفى في جده بالسعودية، كما أكد أنه كان يتمتع بأخلاق متميزة، وكان رجل بمعنى الكلمة، وله العديد من المواقف الهامة التي لا تنسى.يشار إلي أن الشيخ صالح كامل ولد عام 1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء، وتلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة، وحصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1963.