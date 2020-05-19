صالح كامل.. بدأ حياته بـ«الطوافة» وأنهاها بـ«البيزنس والإعلام»

أبرز شركاته



أهم مناصبه



غيب الموت منذ قليل الشيخ صالح كامل رجل أعمال سعودي، وأحد المستثمرين المشهورين في مصر في عدة مجالات اقتصادية مختلفة، أهمها بالقطاعين المالي والمصرفي، فضلًا عن استثمارات أخرى في قطاع الدواجن والعقارات والتأجير التمويلي.ولد كامل عام 1941 في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء، تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة، حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1963.أنشأ "كامل"، وهو طالب مؤسسة صغيرة حملت اسم " دار ومكتب الكشاف السعودي"، وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية، وبعد عشر سنوات من العمل في وزارة المالية ترك العمل الحكومي واتجه إلى القطاع الخاص، الذى توفق فيه حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال سعودي موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة العربية السعودية، وفي نحو 45 دولة حول العالم.يمتلك "كامل" عدة استثمارات في مصر، أبرزها بنك "البركة – مصر"، وشركة الإسماعيلية للدواجن، وشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى شركة التوفيق للتأجير التمويلي "إي تي ليس"، وجميعهم مقيدين بالبورصة المصرية.أسس صالح كامل شركة مجموعة دلة البركة عام 1982، والتي تنوعت مجالات أنشطتها في الاستثمار الإعلامي، والسياحي، والعقاري، والتعاملات البنكية، حتى أصبحت إحدى شركات الاستثمار الشهيرة في جدة، الأمر الذي حقق منه ثروة هائلة، بعد إبرام كثير من العقود مع الحكومة.تشمل مجموعة دلة البركة عدة شركات منها البركة للاستثمار والتنمية، ومجموعة البركة المصرفية، ومجموعة التوفيق المالية، وعسير، والشركة الإعلامية العربية، وراديو وتلفزيون العرب "ART"، وشركة مجموعة دلة، وشركة دلة للتنمية العقارية والسياحية، وشركة درة العروس.كان الشيخ صالح كامل أول من أنشأ مؤسسة للإنتاج الإعلامي،"الشركة العربية للإنتاج الإعلامي" ART، بدأت البث عام 1993، من خلال 5 قنوات، متوجهة إلى الشرق الأوسط، وأوروبا، حيث حققت نجاحًا كبيرًا بكل البرامج التي قدمتها والتي بلغت أكثر من 6 آلاف برنامج، كما انفردت بتغطية العديد من الأحداث الرياضية، وعرض الأفلام الحصرية، حتى وصل عدد مشتركيها إلى مليون شخص، مع زيادة هائلة في الأرباح السنوية.أسس مؤسسة دار "عكاظ" السعودية للنشر، وساهم في صحيفة الوطن السعودية، كما امتلك قناة "اقرأ" الإسلامية، كما كان يدرس إطلاق عدة قنوات على غرارها، لكن بلغات مختلفة.تبنى صالح كامل أدوات المصرفية الإسلامية، فكان من أوائل العاملين على مبدأ البنوك الإسلامية، كما قاد أنشطة تطوير المصرفية الإسلامية، ورأس مجلس إدارة الغرفة التجارية الإسلامية لـ 20سنة، ولجنة المشاركين في محفظة البنوك الإسلامية، والمجلس العام للبنوك، والمؤسسات المالية الإسلامية.تقدر ثروة الشيخ صالح بنحو 2.2 مليار دولار، وفقًا لما ذكره موقع "فوربس"، وجاء اسمه ضمن قائمة أثرياء العرب ليحتل المرتبة 936 على الصعيد العالمي.1-رئيس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة.2- رئيس مجلس إدارة كل من بنك التمويل المصري السعودي، بنك البركة، شركة الإعلام العربية، وراديو وتليفزيون العرب.3- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار الزراعي.4-عضو مجلس إدارة شركة صاني لاند.5-رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.6-رئيس غرفة التجارة الإسلامية.7- عضو مؤسس لبنك فيصل الإسلامي، والشركة السعودية لتجارة ونقل المواشي، والشركة الوطنية السعودية للشحن البحري، إضافة إلى الشركة السعودية للنقل الجماعي.8- عضو بمجلس أمناء كل من مؤسسة الملك عبد العزيز، ورجاله لرعاية الموهوبين، مؤسسة الفكر العربي، والمؤسسة العربية للإعلام.كما قام الشيخ صالح كامل بانشاء العديد من المنشآت غير الربحية، منها مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز في جدة، مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر في مصر، ومركز جدة للعلوم والتكنولوجيا في جدة.