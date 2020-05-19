أفغانستان.. «طالبان» تقتل 5 أشخاص بينهم شرطيان وتضرم النار بجثثهم

قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن مسلحين تابعين لحركة طالبان أضرموا النار في خمسة جثث بعد أن قتلوا أصحابها رميًا بالرصاص في إقليم غزنة بجنوب شرق البلاد.ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية في نسختها باللغة الانجليزية عن الوزارة قولها في بيان الليلة إن المسلحين قتلوا ضحاياهم، وهم ثلاثة مدنيين وشرطيان ثم أضرموا النار في جثثهم.وأدانت وزارة الداخلية الحادث واصفة إياه بأنه وحشي للغاية وضد الإنسانية ولم تعلق طالبان حتى الآن على الحادث.