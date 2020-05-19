كردستان: فرض حظر شامل للتجوال أيام عيد الفطر

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان فرض حظر للتجوال المشدد من اليوم الأول لعيد الفطر ولمدة 72 ساعة، جاء حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا".يذكر أن وزارة الصحة في اقليم كردستان أعلن - في وقت سابق اليوم - تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في محافظة السليمانية.وقالت الوزارة إنها سجلت اصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب يبلغ من العمر 22 عامًا، مضيفة أنه أصيب نتيجة الاختلاط بمصابين سابقين بالفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.