رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
هجوم صاروخى يستهدف سفارات «المنطقة الخضراء» ببغداد

عالم

كردستان: فرض حظر شامل للتجوال أيام عيد الفطر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:43 ص
حظر شامل للتجوال
حظر شامل للتجوال
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان فرض حظر للتجوال المشدد من اليوم الأول لعيد الفطر ولمدة 72 ساعة، جاء حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا".

يذكر أن وزارة الصحة في اقليم كردستان أعلن - في وقت سابق اليوم - تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في محافظة السليمانية.وقالت الوزارة إنها سجلت اصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب يبلغ من العمر 22 عامًا، مضيفة أنه أصيب نتيجة الاختلاط بمصابين سابقين بالفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يروي تفاصيل إصابته بكورونا ولقائه بوزير الري

تركيا: إصابات كورونا تتجاوز الـ150 ألفًا

82 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

تفاصيل الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2020 بعد التعديل

الصور

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

image description

ملك عماد.. فتاة الباليه المنزلي

الأكثر قراءة

وفاة رجل الأعمال الشهير صالح كامل

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

هجوم صاروخى يستهدف سفارات «المنطقة الخضراء» ببغداد

محافظ الدقهلية: الديوان العام خال من كورونا

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

الأزهر.. بناه الفاطميون لنشر المذهب الشيعي وأغلقه الأيوبيون

عبدالرحمن الأبنودي ومحمود درويش علاقة صداقة بدأت بمكالمة

لماذا أصر «بدرخان» على إفطار وداد حمدي في رمضان؟

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

دعمًا لمبادرة "لو تقدر تساعد ساعد".. حملة لتوزيع وجبات إفطار على أبطال الجيش الأبيض

اكتشاف مقابر يعود تاريخها لأكثر من 1200 سنة شمالي الصين

انقراض الأنواع عملاقة من الكنغر والتماسيح بسبب تغير المناخ

«خليك فى البيت».. وصية الخبراء فى زمن كورونا مع ارتفاع الحرارة برمضان

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ارحمونا من تعصبكم .. فالله يرحم من يشاء!!
لواء. محسن الفحام
ما بين البطولات والعقائد
ماجد حبته
ثروة الغنوشى.. الملياردير العاطل!
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
المزيد

الثقافة

الرافدين تُصدر رواية «مكان اسمه كيمت» لـ نجم والي

«كنت اعتبرني أبو لهب».. لماذا غضب توفيق الدقن من العقاد؟

«الحاج على» يكشف تفاصيل اكتشاف مصاب بكورونا فى هيئة الكتاب

شكران مرتجى: أتمنى تجسيد دور أسيرة فلسطينية محررة