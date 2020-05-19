«الصحة العالمية»: 93 ألفا و324 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز الـ 4.6 مليون شخص مع وصول عدد الوفيات إلى أكثر من 311 ألف شخص.وحسب معطيات المنظمة - جرى تسجيل 93 ألفا و324 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخير، و4452 حالة وفاة.وبلغ إجمالي عدد المصابين حول العالم 4 ملايين و618 ألفا و821 شخصا، وعدد الوفيات 311 ألفا و847 حالة.وتشير الصحة العالمية إلى أن العدد الأكبر للمصابين بكورونا سجل في الأمريكتين الشمالية والجنوبية، حيث أصيب مليونان و17 ألفا و811 شخصا.يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت فيروس كورونا وباء عالميا يوم 11 مارس الماضي.