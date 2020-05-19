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الكويت تصدر أوامر باستكمال إجراءات معالجة اختلال التركيبة السكانية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:29 ص
مجلس الوزراء الكويتي
مجلس الوزراء الكويتي
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أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا، بتكليف اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية، باستكمال الإجراءات والخطوات؛ لتنفيذ التوصيات اللازمة بهذا الشأن مع الجهات المختصة، وفي ضوء اختصاص كل منها لمعالجة الوضع القائم، وصولا لتحقيق الأهداف المنشودة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي، والذي عقد في قصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حيث درس أعضاء المجلس التوصية الواردة من لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن تقرير متابعة أعمال اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية، والإجراءات والخطوات التنفيذية المتخذة، والتوصيات المقترحة لمعالجة هذه القضية.

وأطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن تقرير اللجنة العليا التوجيهية للتحفيز الاقتصادي، وأثنى على الجهود التي تبذلها اللجنة، والهيئة العامة للقوى العاملة لمعالجة الاختلالات في سوق العمل أثناء الظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة كورونا، والحرص على تكريس التوازن في العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال، والمحافظة على مصالحهم من خلال ضمان الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي - في هذا الصدد - تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة باتخاذ ما يلزم نحو إعادة النظر بقيمة دعم العمالة الوطنية، وفق مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس لمدة 6 شهور من تاريخ صدور القرار، وفي حال تم تخفيض رواتب العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث، تتحمل الدولة مقدار ما تم تخفيضه، من خلال تقديم الدعم المباشر لأصحاب الأعمال، بما لا يزيد عن قيمة الدعم المالي المقرر للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية؛ وذلك لمدة 6 شهور تبدأ من تاريخ صدور القرار، شريطة عدم تسريح الموظفين الكويتيين من وظائفهم، وعدم المساس برواتبهم.

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