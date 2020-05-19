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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات فى البنوك اليوم الثلاثاء 19-5-2020

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:33 ص
أسعار العملات اليوم
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-5-2020
وسام عطية
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يقدم لكم "الدستور" تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 19-5-2020، الموافق 26 رمضان.

وتغيرت العملات اليوم الثلاثاء وعلى رأسها "الدولار والدينار الكويتي والجنيه الاسترليني" ولكن بشكل غير ملحوظ، وجاءت هذه التغيرات بناء على بدء إعادة فتح الحدود مرة أخرى بعد التقارير الطبية الصادرة من الصحة العالمية عن التعايش مع وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 


بنك الإسكان والتعمير
شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.69 - 15.79
اليورو 16.97 - 17.20
الجنيه الإسترليني 19.95 - 19.27
الدينار الكويتي 50.17. - 51.58
الريال السعودي 4.08 - 4.20
درهم إماراتي 4.19 - 4.35

بنك الإسكندرية
شراء - بيع

الدولار أمريكي 15.69 - 15.79
يورو 16.89 - 17.06
جنيه إسترليني 19.29 - 19.54
ريـال سعودي 4.10 - 4.20
دينار كويتي 50.91 - 51.17
درهم إماراتي 4.21 - 4.29

بنك مصر
شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.72 - 15.82
يورو 16.99 - 17.12
جنيه إسترليني 19.16 - 19.18
دينار كويتي 49.58 - 51.18
ريـال سعودي 4.10 - 4.21
درهم إماراتي 4.26 - 4.30

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري
شراء- بيع

الدولار الأمريكي 15.27 - 15.82
اليورو 16.97 - 17.15
الجنيه الإسترليني 18.98- 19.25
فرنسك سويسري 16.15 - 16.30
الدينار الكويتي 49.63 - 51.18
الريال السعودي 4.10 - 4.21
درهم إماراتي 4.26 - 4.30

بنك قناة السويس
شراء - بيع

دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 04.77 - 04.81
الدولار الأمريكى 15.74 - 15.84
ريـال سعودي 04.11 - 04.21
جنيه إسترليني 17.00 - 17.15
اليورو 17.16 - 17.00

أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول

دينار كويتي 51.62 - 52.29
الدولار الأمريكى 15.72 - 15.82
ريـال سعودي 04.16 - 04.21
جنيه إسترليني 19.23 - 19.43
اليورو 16.99 - 17.12

وتابع أيضا:

أسعار العملات بالبنك المركزي
شراء - بيع

الدولار الأمريكى 15.72 - 15.85
اليورو 16.99 - 17.13
جنيه إسترليني 19.07- 19.23
ريال سعودي 04.18- 04.22
دينار كويتي 50.85 - 51.37

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