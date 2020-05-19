أسعار العملات فى البنوك اليوم الثلاثاء 19-5-2020

تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 19-5-2020، الموافق 26 رمضان.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

يقدم لكم "الدستور"وتغيرت العملات اليوم الثلاثاء وعلى رأسها "الدولار والدينار الكويتي والجنيه الاسترليني" ولكن بشكل غير ملحوظ، وجاءت هذه التغيرات بناء على بدء إعادة فتح الحدود مرة أخرى بعد التقارير الطبية الصادرة من الصحة العالمية عن التعايش مع وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).بنك الإسكان والتعميرشراء - بيعالدولار الأمريكي 15.69 - 15.79اليورو 16.97 - 17.20الجنيه الإسترليني 19.95 - 19.27الدينار الكويتي 50.17. - 51.58الريال السعودي 4.08 - 4.20درهم إماراتي 4.19 - 4.35بنك الإسكندريةشراء - بيعالدولار أمريكي 15.69 - 15.79يورو 16.89 - 17.06جنيه إسترليني 19.29 - 19.54ريـال سعودي 4.10 - 4.20دينار كويتي 50.91 - 51.17درهم إماراتي 4.21 - 4.29بنك مصرشراء - بيعالدولار الأمريكي 15.72 - 15.82يورو 16.99 - 17.12جنيه إسترليني 19.16 - 19.18دينار كويتي 49.58 - 51.18ريـال سعودي 4.10 - 4.21درهم إماراتي 4.26 - 4.30أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصريشراء- بيعالدولار الأمريكي 15.27 - 15.82اليورو 16.97 - 17.15الجنيه الإسترليني 18.98- 19.25فرنسك سويسري 16.15 - 16.30الدينار الكويتي 49.63 - 51.18الريال السعودي 4.10 - 4.21درهم إماراتي 4.26 - 4.30بنك قناة السويسشراء - بيعدينار كويتي 58.18 - 58.50درهم إماراتي 04.77 - 04.81الدولار الأمريكى 15.74 - 15.84ريـال سعودي 04.11 - 04.21جنيه إسترليني 17.00 - 17.15اليورو 17.16 - 17.00أسعار العملات في بنك كريدى أجريكولدينار كويتي 51.62 - 52.29الدولار الأمريكى 15.72 - 15.82ريـال سعودي 04.16 - 04.21جنيه إسترليني 19.23 - 19.43اليورو 16.99 - 17.12وتابع أيضا:أسعار العملات بالبنك المركزيشراء - بيعالدولار الأمريكى 15.72 - 15.85اليورو 16.99 - 17.13جنيه إسترليني 19.07- 19.23ريال سعودي 04.18- 04.22دينار كويتي 50.85 - 51.37