سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 19-5-2020
الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:27 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-5-2020، الذي سجل استقرارًا أمام الجنيه المصري اليوم في أسواق تداول العملات، وبلغ متوسط سعر صرفه في البنوك المصرية اليوم 4.17 للشراء، 4.21 للبيع، حسبما أفاد البنك المركزي المصري.
البنك المركزي المصري
جاء سعر شراء الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.17 كما بلغ سعر البيع 4.21.
البنك الأهلي المصري
وجاء سعر الشراء في البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء والبيع على 4.21 جنيه.
بنك مصر
وفي بنك مصر وصل سعر الريال السعودي إلى 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي
وبلغ في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.08 جنيه للشراء و4.23جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول
وجاء سعر الريال في بنك كريدي أجريكول إلى 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
واستقر سعر الصرف في بنك المصرف المتحد على 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية وصل سعرالريال إلى 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك بلوم
وحقق سعر التداول استقرارًا كبيرًا من خلال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
ووصل السعر في بنك التعمير والإسكان4.8 جنيه للشرا، و4.21 جنيه للبيع.
بنك البركة
وفي بنك البركة استمر التداول بسعر 4.8 جنيه للشراء و4.23 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
يشار إلى أن الريال السعودي هو عملة التداول لدى المملكة العربية السعودية ويغطي بالذهب إضافة إلى أنه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية كما يعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا ويتكون الريال من 100 هللة، حيث تنقسم عملة الريال السعودي إلى عملات نقدية معدنية وعملات ورقية، وتأتي العملات الورقية بفئات " 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال".
سعر الريال السعودي اليوم
البنك المركزي المصري
جاء سعر شراء الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.17 كما بلغ سعر البيع 4.21.
البنك الأهلي المصري
وجاء سعر الشراء في البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء والبيع على 4.21 جنيه.
بنك مصر
وفي بنك مصر وصل سعر الريال السعودي إلى 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي
وبلغ في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.08 جنيه للشراء و4.23جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول
وجاء سعر الريال في بنك كريدي أجريكول إلى 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
واستقر سعر الصرف في بنك المصرف المتحد على 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية وصل سعرالريال إلى 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك بلوم
وحقق سعر التداول استقرارًا كبيرًا من خلال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
ووصل السعر في بنك التعمير والإسكان4.8 جنيه للشرا، و4.21 جنيه للبيع.
بنك البركة
وفي بنك البركة استمر التداول بسعر 4.8 جنيه للشراء و4.23 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
يشار إلى أن الريال السعودي هو عملة التداول لدى المملكة العربية السعودية ويغطي بالذهب إضافة إلى أنه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية كما يعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا ويتكون الريال من 100 هللة، حيث تنقسم عملة الريال السعودي إلى عملات نقدية معدنية وعملات ورقية، وتأتي العملات الورقية بفئات " 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال".