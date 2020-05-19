سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 19-5-2020

سعر الريال السعودي اليوم

يقدم لكم موقع "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-5-2020، الذي سجل استقرارًا أمام الجنيه المصري اليوم في أسواق تداول العملات، وبلغ متوسط سعر صرفه في البنوك المصرية اليوم 4.17 للشراء، 4.21 للبيع، حسبما أفاد البنك المركزي المصري.البنك المركزي المصريجاء سعر شراء الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.17 كما بلغ سعر البيع 4.21.البنك الأهلي المصريوجاء سعر الشراء في البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء والبيع على 4.21 جنيه.بنك مصروفي بنك مصر وصل سعر الريال السعودي إلى 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقيوبلغ في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.08 جنيه للشراء و4.23جنيه للبيع.بنك كريدي أجريكولوجاء سعر الريال في بنك كريدي أجريكول إلى 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.بنك المصرف المتحدواستقر سعر الصرف في بنك المصرف المتحد على 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةوفي بنك الإسكندرية وصل سعرالريال إلى 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.بنك بلوموحقق سعر التداول استقرارًا كبيرًا من خلال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكانووصل السعر في بنك التعمير والإسكان4.8 جنيه للشرا، و4.21 جنيه للبيع.بنك البركةوفي بنك البركة استمر التداول بسعر 4.8 جنيه للشراء و4.23 للبيع.مصرف أبوظبي الإسلاميبينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.سعر الريال السعودييشار إلى أن الريال السعودي هو عملة التداول لدى المملكة العربية السعودية ويغطي بالذهب إضافة إلى أنه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية كما يعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا ويتكون الريال من 100 هللة، حيث تنقسم عملة الريال السعودي إلى عملات نقدية معدنية وعملات ورقية، وتأتي العملات الورقية بفئات " 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال".