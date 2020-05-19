«العديسات» تبدأ استقبال الحالات الحرجة لمصابى «كورونا» بالأقصر

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الأقصر، أمس الإثنين، بدء العمل بمستشفى العديسات التخصصي جنوب المحافظة، وتحويل الحالات الحرجة المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وذلك في ظل توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالعمل على توفير الرعاية الطبية لمصابي الفيروس.وأكد وكيل الصحة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بدأ دخول الحالات الحرجة المشتبه بإصابتها إلى مستشفى العديسات التخصصي، وذلك دعما لمستشفى حميات الأقصر، والتي كانت تعاني لاحتياج بعض الحالات لدخول الرعاية المركزة، لحين نقلها إلى مستشفيات العزل، وهذا ما يعد نوعية في الخدمات الطبية لمرضى المحافظة.وأشار "عبدالجواد"، إلى أن جمعية "مصر الخير" كانت قد تبرعت بـ 2 جهاز تنفس صناعى حديث، تم تركيبهما بمستشفى العديسات بمركز الطود جنوب الأقصر، وذلك ضمن جهود المجتمع المدنى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ودعم احتياجات المستشفيات والقطاع الصحى بالأجهزة الطبية اللازمة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.وذكر أن المستشفى مكون من أرضي و3 أدوار متكررة، بسعة 105 أسرة، ويشمل 4 معامل تحاليل، وبنك دم، وقسم مناظير، و9 ماكينات للغسيل الكلوي، و19 سرير رعاية مركزة، وقسم للقسطرة القلبية، و17 عيادة خارجية.