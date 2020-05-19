تسيير 5 رحلات إلى 3 دول لنقل 1500 عالق مصرى.. اليوم

تواصل وزارة الطيران المدنى تسيير جسرها الجوى؛ لنقل آلاف المصريين العالقين بالخارج والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، عقب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لتوجهيات وتعليمات القيادة السياسية.ومن المقرر أن تسير شركة "مصر للطيران"، طوال اليوم الثلاثاء، 5 رحلات دولية استثنائية إلى الامارات العربية الشقيقة والأردن والسعودية، لنقل أكثر من 1500 عالق مصري بتلك الدول، بواقع 3 رحلات بين مطاريالقاهرة وأبوظبى، ورحلة واحدة إلى مطار عمان، ومثلها إلى مطار الرياض الدولي، حيث ستصل إلى مطار مرسى علم الدولى.وعقب وصول العالقين بالخارج إلى أرض الوطن سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والطبية المتعارف عليها، لإجراء لكشف الطبي عليهم والتأكد من خلوهم من الفيروس القاتل، وسيتم نقلهم عبر أتوبيسات شركة "فاين سلكش" إلى مناطق العزل التى خصصتها الدولة المصرية.كما سيتم الكشف الطبى على العائدين إلى مطار مرسى علم، باستخدام أحدث الأجهزة والمسحات الطبية، وسيتم نقلهم مباشرة إلى أحد فنادق العزل المخصصة لهم.