فحص وزير الرى بعد مخالطته محافظ الدقهلية المصاب بـ«كورونا»

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والرى، إنه سيتم إجراء مسحة للوزير الدكتور محمد عبد العاطي، والكشف على كافة المخالطين والمترددين على مكتبه اليوم، ومن ضمنهم طاقم مكتبه، وفى حالة ثبوت سلامته لن يستعدى الأمر الحجز.وأكد السباعي، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم وارتداء الكمامات والقفازات، والحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدي.يأتى ذلك فى أعقاب الإعلان عن إصابة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بفيروس كورونا المستجد، والذى عقد لقاء مع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة فيما يتعلق بالشأن المائى والمشروعات المشتركة.