الكويت ترحب باتفاق تقاسم السلطة فى أفغانستان

رحب مجلس الوزراء الكويتي، باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان، والذي جرى مؤخرا، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يساهم في إحلال السلام بالبلاد.وأعرب (الوزراء) الكويتي- في بيان صادر عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي، والذي عقد في قصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - عن أمله في أن يسهم هذا الإنجاز المهم، في تكريس السلام والاستقرار في كافة ربوع أفغانستان، والانطلاق نحو آفاق التنمية والازدهار والرخاء للشعب الأفغاني.