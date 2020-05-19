البرلمان الموريتانى يؤجل مناقشة مشاريع القوانين بسبب كورونا

قرر البرلمان الموريتاني تأجيل مناقشة مشاريع القوانين بسبب فيروس كورونا المستجد، في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس القاتل.وذكرت الإذاعة الموريتانية أن مؤتمر الرؤساء بالبرلمان قرر، خلال الاجتماع الذي عقده برئاسة رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه مساء اليوم، تأجيل مناقشة مشاريع القوانين المبرمجة، باستثناء مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي جرى الاحتفاظ بالتاريخ المحدد لجلسته العلنية.وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وبلغ مجموع الاصابات في موريتانيا - منذ مارس الماضي - 81 حالة، تعافى ستة، وتوفي أربعة، ويواصل واحد وسبعون مصابا علاجهم في المشافي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.