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«المرأة الحديدية» بتركيا: أعضاء بالحزب الحاكم يعارضون سياسة أردوغان

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:56 م
ميرال أكشنار
ميرال أكشنار
أبوزيد على
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كشفت ميرال أكشنار، رئيسة حزب الخير التركي المعارض والملقبة بـ"المرأة الحديدية"، عن أن هناك أعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم يعارضون سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وطالبتهم بنفض الخوف والتصدي لأفعاله التي وصفتها بالشنيعة، وفقا لموقع تركيا الآن.

وقالت "أكشنار"، في فيديو لها، "أعلم جيدًا أن هناك بعض الجرذان التابعين له يعارضون سياسته"، منتقدة مفهوم الدين لدى أردوغان ورجاله، وأنه ليس هناك دين يهدد طفلًا أو امرأة سواء بالفعل أو القول، وأن الدين الإسلامي لا يدعو إلى العداوة.

وطالبت أكشنار رجال الحزب الحاكم بتغيير وتعديل لغة الحديث التي تحمل الترهيب والتهديد، والتصدي لأردوغان والوقوف ضد تهديداته.

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