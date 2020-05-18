محلل روسى: النفط سر دعم أردوغان لـ«الوفاق» فى ليبيا

كشفت صحيفة "نيزافيسيمايا جازيتا"، أن الوضع في ليبيا معقد للغاية، حيث نقلت عن جريجوري لوكيانوف، أستاذ العلوم السياسية بالمدرسة العليا للاقتصاد بروسيا، قوله إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى النفط الليبي من خلال مساعدته الوجيستية والعسكرية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.وأكد لوكيانوف أن الشركات التركية تعمل في الجرف الليبي عمليا منذ عدة أشهر، وقد أكدت شركة النفط التركية "تركيش بتريليوم" هذه الحقيقة.وقال لوكيانوف إن تركيا لم تخف أبدا أن وجودها في ليبيا نابع من الرغبة في منافع متبادلة، سياسية وعسكرية واقتصادية.وأشار إلى أن تحركات تركيا في ليبيا تثير اعتراض جيرانها الإقليميين، مضيفا أن أنقرة، لا تزال مستوردا لموارد الطاقة، نظرا لخصائصها الجغرافية، وليبيا شريك مهم في ضمان أمن الطاقة في تركيا.وأضاف "لوكيانوف" أن تركيا تستورد النفط الليبي على مدى السنوات الـ 20 الماضية، ولا تنوي أنقرة التخلي عن آفاق توسيع دورها في السوق الليبية وزيادة حجم النفط المنتج هناك، بالإضافة إلى ذلك، تسعى تركيا أن تلعب دور موزع للنفط الليبي إلى أوروبا.