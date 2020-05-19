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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أجرأ تصريحات مفيد فوزى فى «شيخ الحارة والجريئة».. غفرت لعادل إمام وعمرو دياب لا يطربنى

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:30 ص
مفيد فوزي
مفيد فوزي
أحلام عبدالرحمن
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حوار ساخن دار بين المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة" وبين الإعلامي مفيد فوزي، تحدث فيه عن سبب عتابه على الزعيم عادل إمام، وكيف تسببت أم كلثوم في رفده من إذاعة الشرق الأوسط، كما أعلن رأيه في عدد من الإعلاميين الموجودين على الساحة، وخطة تطوير ماسبيرو، وعلق بشكل جريء على تصريح الفنان هشام سليم بتحول ابنته جنسيًا إلى شاب، ويرصد "الدستور" أبرز التصريحات التي جاءت على لسان مفيد فوزي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة".

غفرت لعادل إمام
نفى مفيد فوزي أنه يأخذ موقف ضد الزعيم عادل إمام، موضحًا أنه أجرى معه أول حوار تلفزيوني وكان اسمه "أغلى نجم في مصر"، لكنه عتب على عادل إمام أنه لم يطمئن عليه عندما شب حريق في شقته، وهو يسكن بالقرب منه، وختم تعليقه على الواقعة بـ"لأني متربي على السماحة المسيحية غفرت له".

رأي مفيد فوزي في خطة تطوير ماسبيرو 

رأى مفيد فوزي، أن خطة تطوير ماسبيرو الأخيرة واعية، وأشاد ببرنامج التاسعة، مؤكدًا أنه يشعر بنهضة وأنه خطوة نحو التقدم وأن ماسبيرو لن يسقط كما يريد بعض الشامتين، ولابد أن يدعمه الجميع، وعن سبب عدم عودته لماسبيرو، قال مفيد: "وائل الإبراشي جدير يقدم البرامج، أما أنا قدمت 37 سنة على الشاشة ولا أستطيع أضيف جديد".

أم كلثوم تسببت في رفدي من إذاعة الشرق الأوسط

قال مفيد فوزي، إن أم كلثوم لم ترفده، ولكن طاله غضبها، وغضبها حاد، وأوضح أن السبب هو اعتبارها أن التصريحات التي جاءت على لسان مشاهير في برنامجه الذي قدمته سناء منصور، نوعًا من التطاول على شخصها، فسحبت أغانيها من إذاعة الشرق الأوسط، وتسبب ذلك في رفده.

موقف مفيد فوزي من التحول الجنسي
أعرب مفيد فوزي عن احترامه، للفنان هشام سليم لشجاعته لأنه أباح سرًا كثير من الناس يخفونه خوفًا من الفضيحة، لكنه رأى في الوقت ذاته أنه ربما كان سهلاً عليه لأن بنت تحولت ولدًا وليس العكس، مردفًا:«التحول الجنسي أمر يقره الله، لكن تحول البنت إلى ولد يسعد الأب، وإذا تحول الولد إلى بنت يشعر الأب بتعاسة كبرى».

رأي قاسي من مفيد فوزي في بيومي فؤاد وعمرو دياب وعلي ربيع

وعلق مفيد فوزي على تصريحاته ضد بيومي فؤاد، قائلا: «مش مستقصده لكنه لا يضحكني، ومش عيب إني أقول كده، زي ما قال إن عمرو دياب لا يطربني، ولا ابتسم حينما أشاهد علي ربيع، فالله أعطى لكل إنسان موهبة، ولكن يبدو أن حجم مواهبهم قليل».

رأي مفيد فوزي في الإعلاميين

وعلق فوزي على أداء الإعلامي تامر أمين، قائلا: «مجتهد يفهم حرفية المهنة ولديه قبول، أما معتز الدمرداش واعي لا ينبغي أن يقدم برامج المنوعات طول العمر، ومحمد الغيطي «أبومي».

واعتبر فوزي أن صفوت الشريف ظُلم، وأنه صاحب منظومة إعلامية حكمت العقل والوجدان المصري.

مفيد فوزي: أتعجب من غياب بنتي عن الشاشة
وعن مساعدته لابنته في أن تكون إعلامية، قال مفيد فوزي: «حنان صحفية تكتب في المصري اليوم منذ فترة، وكانت تقدم برنامج «عسل أبيض» ولها شخصيتها، وأندهش لماذا لا توجد على الشاشة الآن».

مفيد فوزي: لن أقدم إلا بيت مفيد

وعن أي برنامج كان يحب أن يقدمه، برنامج الحكاية أم كل يوم أم التاسعة، قال مفيد فوزي: «أحب أن أقدم بيت مفيد»، كما وصف الإعلامي عمرو أديب بأنه صوت عالي وطيب القلب، والإبراشي بأنه صحفي عاقل، ورفض التعليق على أداء خالد أبوبكر، لأنه من خارج المهنة.


3 شيوخ رفض مفيد فوزي إنقاذهم


في سابقة ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» رفض الضيف وهو الإعلامي مفيد فوزي، اختيار أي شخص لإنقاذه من بين الثلاثة الذين عرضوا عليه.

والثلاثة أشخاص هم "الشيخ خالد الجندي، والحبيب علي الجفري، والخميني"، مبررا ذلك بأنه لا يعرف أي منهم وبالتالي لن ينقذ أحدا، بينما في الفقرة التالية، اختار مفيد فوزي أن ينقذ الرئيس الأمريكي ترامب، قائلا: «لأننا سنعرف منه حقيقة هذا الفيروس العابر للقارات، ونعرف أنه كان على حق في ضربه للاقتصاد الصيني، وننقذه أيضا من بعض أفكاره، لأنه رئيس ورجل أعمال».

السؤال الذي تهرب مفيد فوزي من إجابته
واجهت المخرجة إيناس الدغيدي الإعلامي مفيد فوزي بتصريح قديم له، قال فيه إن الشيخ متولي الشعراوي حرض الفنانات على ارتداء الحجاب.

وسألت إيناس مفيد فوزي عن مصدر المعلومة، هل كانت إحدى الفنانات أم مجرد استنتاج، فتهرب من إجابة السؤال، قائلًا: «الشيخ الشعراوي كان يقول لي قول الحمد لله، فسألته لماذا، فقالي لتصون النعمة».

وقرر مفيد فوزي نفس الحديث، رافضًا التعليق على تصريحه السابق بأن الشعراوى السبب وراء ارتداء بعض الفنانات الحجاب

سعاد حسني قتلها الإدمان
قال مفيد فوزي إن سعاد حسني ظُلمت وانتهك فنها بواسطة مخرج لن أذكر اسمه، وخرجت من مصر حزينة، ثم بعض الناس اختزلوها فى قصة حب عبدالحليم حافظ، وسعاد حسني هى صاحبة أنضر وجه على شاشة السينما والتليفزيون.

وردًا على سعاد حسني قتلت أم لا، قال مفيد فوزي: «سعاد حسنى قتلها الإدمان بنفس الطريقة التى مات بها صلاح جاهين، إدمان المهدئات، ولو كانت سقطت من شرفتها كانت نزلت متفصصة، وأخوها قالى شوفتها فى المشرحة ليس فيها خدش، وليس صحيحًا أنها ألقيت أو كسرت السلم، والشعب المصرى لديه متعة السيناريو أكثر من وحيد حامد وأسامة أنور عكاشة»

 

 
هل رفضت سما المصري حوار مفيد فوزي

قالت المخرجة إيناس الدغيدي إن الإعلامي مفيد فوزي حاول إجراء حوار مع سما المصري لكنها رفضت، فقال فوزي إنه لا يعرف سما المصري ولم يلتق بها قط في الشارع، كما أنها ليست من اهتماماته على صفحات السوشيال ميديا، لكنه حاول إجراء حوار مع ماجد المصري ورفض.

 

"مع كرسي".. أغرب حوار أجراه مفيد فوزي 

ولفت مفيد فوزي إلى أنه كان يقدم حديث المدينة 21 سنة، وفي مرة حصل على موافقة على أن يحاور محافظ القاهرة، وعندما ذهب إلى مكتبه، قال مدير مكتبه إنه اعتذر وأخذ إجازة.

وأردف فوزي: «وقفت بجوار الكرسي فقالت لي المخرجة هتعمل إيه فقولت لها هحاور الكرسي، وبالفعل سألته "هربت من الحوار والمسئولية ليه؟" ».



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