بمناسبة عيد الفطر.. عرض فيلم «عيار ناري» على شاهد VIB

يعرض فيلم «عيار ناري» الذي يخوض بطولته الفنان محمد ممدوح وأحمد الفيشاوي والفنانة روبي حصريًا على منصة شاهد VIB بمناسبة عيد الفطر المبارك.أحداث الفيلم تنطلق من اشتباكات بالقاهرة، حيث تصل جثث الضحايا إلى المشرحة وبينها جثة علاء أبو زيد، ويقوم بتشريحها طبيب سكير يعاني من مشكلات عائلية ليثير بتقريره جدلا بل هوسًا شعبيًا وإعلاميًا، وتطاله اتهامات سياسية وأخلاقية.ويبدأ الطبيب رحلته بمعاونة صحفية متحمسة لإثبات صحة تقريره، حيث يتغير مفهومهما عن معنى الحقيقة واليقين وما يؤمنان به من مبادئ ومعتقدات، ويضعهما أمام معضلة أكبر تحتاج إلى اتخاذ قرار.الفيلم من إنتاج شركة iProductions وفيلم كلينك منتج مشارك، ويضم أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخي وسامي مغاوري ومحمد رضوان.