إزالة 55 تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إزالة 55 حالة تعدِ على أملاك الدولة ومخالفات بناء بنطاق مركزي ومدينتي دمياط والزرقا، خلال حملة تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، وتنفيذ حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والعقيد فادي لوقا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.ووأوضحت عوض، أن الحملة أزالت حالة تعدِ على بحيرة المنزلة بمنطقة الشيخ ضرغام تابعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على مساحة 10 أفدنة، كذلك 22 حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الري على مساحة 2042 متر مربع، 6 حالات عبارة عن أقفاص سمكية بأملاك الري بنطاق مركز ومدينة دمياط.وفي الزرقا، تم إزالة حالة بناء بالمخالفة بمساحة 157 مترا مبرعا و31 حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الري على مساحة 875 متر مربع، بالإضافة لتلقي طلب تصالح في مخالفات البناء لمساحة تقدر بـ100 متر مربع، ونوهت المحافظ إلى أنه تم إزالة 389 حالة تعدِ ومخالفات بناء خلال الفترة الماضية.