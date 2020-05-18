بريطانيا: فحص كورونا لكل من بلغ 5 سنوات وأكثر وظهرت عليه الأعراض
الإثنين 18/مايو/2020 - 10:57 م
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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن كلا من بلغ خمس سنوات فما فوق ولديه أعراض مرتبطة بفيروس كورونا سيجرى له تحاليل للكشف عن هذا الفيروس المعروف أيضا ب"كوفيد-19".
وأضاف الوزير - في كلمته أمام البرلمان اليوم الإثنين - إن الحكومة تقوم الآن بـ"توسعة حدود من يجري عليهم فحص الفيروس أكثر من أي عدد في الماضي" بعد أن أجرى 100.678 شخصا التحاليل قبل يوم من الآن.
وتابع: "الآن نقوم ببذل المجهود لرفع أعداد من يخضعوا لإجراء الفحص، لكن الفيروس ليس له مكان بعد ذلك للاختباء"، مضيفا "اليوم أعلن أمام البرلمان أن بإمكان كل شخص يبلغ عمره 5 أعوام أو أكثر ولديه الأعراض أن يتقدم لإجراء الفحص".
وأشار الوزير إلى أن هذا الأمر ينطبق الآن على كافة أنحاء المملكة بما فيها ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية إضافة إلى إنجلترا.
وأضاف الوزير - في كلمته أمام البرلمان اليوم الإثنين - إن الحكومة تقوم الآن بـ"توسعة حدود من يجري عليهم فحص الفيروس أكثر من أي عدد في الماضي" بعد أن أجرى 100.678 شخصا التحاليل قبل يوم من الآن.
وتابع: "الآن نقوم ببذل المجهود لرفع أعداد من يخضعوا لإجراء الفحص، لكن الفيروس ليس له مكان بعد ذلك للاختباء"، مضيفا "اليوم أعلن أمام البرلمان أن بإمكان كل شخص يبلغ عمره 5 أعوام أو أكثر ولديه الأعراض أن يتقدم لإجراء الفحص".
وأشار الوزير إلى أن هذا الأمر ينطبق الآن على كافة أنحاء المملكة بما فيها ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية إضافة إلى إنجلترا.