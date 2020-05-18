روسيا تعرب عن قلقها لانتشار كورونا في داغستان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إنه يشعر بالقلق حيال وتيرة انتشار فيروس كورونا في جمهورية داغستان الروسية، في ظل التقارير الخاصة بعلاج المواطنين لأنفسهم في المنازل والتأخر في طلب العلاج.ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية عن بوتين قوله: إنه على الرغم من الاستقرار النسبي إلا أن خطر عدوى كورونا يبقى منتشرا في أنحاء البلاد والوضع في داغستان على وجه التحديد صعب.وأضاف بوتين، أن الجمهورية تسجل جميع الحالات الجديدة المكتشفة والمضاعفات الشديدة بينما تواجه المنظومة الصحية في الجمهورية عبئا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من الجهود المتفانية للأطباء والممرضات غير أن المحصلة المأساوية للفيروس تزداد بما في ذلك بين العاملين في المجال الطبي أنفسهم ويشكو الناس من أن المساعدة الطبية المطلوبة ليست متاحة دائما في الوقت المحدد وبالكامل.وأكد الرئيس أنه، وفقا لتقديرات المتخصصين، فإن الأسباب الرئيسية وراء تطور المضاعفات الشديدة هي الطلب المتأخر للمساعدة الطبية ومحاولات العلاج الذاتي في المنزل".وقال بوتين: إن هناك حاجة إلى مزيد من التحليل لتنفيذ توصيات الأطباء بشأن نظام العزل الذاتي وحظر التجمعات في داغستان.وأكد بوتين على أنه سيعطي أوامر لرؤساء الوكالات التي على الجبهة مباشرة لضمان تلقى الجمهورية لكل الدعم المادي والطبي.