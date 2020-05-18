ترامب: أتناول دواء هيدروكسي كلوروكين للوقاية من كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، أن الصين أضرت العالم بشدة في تعاملها مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشددا على ضرورة تحملها مسؤولية ما فعلته بالعالم.وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له، إن منظمة الصحة العالمية لعبة في يد الصين وسيتخذ قراره النهائي بشأن تمويل الولايات المتحدة للمنظمة قريبا، وفق قناة "CBS" الأمريكية.وكشف ترامب أنه يخضع لاختبارات فيروس كورونا بشكل دوري والنتائج أثبتت عدم إصابته بالفيروس، مؤكدا أنه يتناول دواء هيدروكسي كلوروكين منذ أكثر من أسبوع ونصف الأسبوع.يذكر أن الرئيس الأمريكي قال أمس إن لدى الولايات المتحدة معلومات كثيرة غير جيدة عن مختبر ووهان بالصين، الذي أكدت تقارير أمريكية إمكانية تسرب فيروس كورونا المستجد منه، لافتا إلى أنه يمكنه قطع العلاقات كاملة مع الصين.يذكر أن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 90 ألفا فيما تجاوزت الإصابات الـ1.4 مليون حالة.وتخطى إجمالي الإصابات حول العالم بفيروس كورونا 4.6 مليون إصابة فيما تخطت الوفيات 308 ألف حالة بينما تخطى عدد إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 1.7 مليون حالة وسط استمرار التجارب للتوصل إلى علاج فعال لمجابهة المرض.