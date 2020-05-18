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تقارير ومتابعات

ظهر في «الاختيار».. خالد دبابة الذي هرب من النقل بالشهادة

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:48 م
خالد دبابة
خالد دبابة
هاجر رضا
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شهدت الحلقة 25 من مسلسل "الاختيار" الذي يتناول قصة الشهيد البطل العقيد أحمد منسي، أحد أبطال الصاعقة المصرية، ويوضح المسلسل كيف كانت ولا زالت معركة الجيش المصري ضد التكفيريين، وكيف يدافع عن أرض سيناء ويطهرها من الإرهاب، ظهور الشهيد خالد مغربي، المعروف ب"الدبابة".

خالد محمد كمال، هو نقيب في الصاعقة المصرية من أبناء "طوخ"، خدم في سيناء وحدة 103 عمليات وكان ضمن أصدقاء الشهيد منسي المقربين، لم يكتف بكونه صاحبه بل كان أيضًا ضمن رجاله، واسمه كان معروفا وسط كل رجال الصاعقة المصرية، بقواه الجسمانية وحبه الشديد للرياضة، اشتهر عنه هذه الجملة الشهيرة وسط رجال الجيش المصري "اللي متجبوش المدفعية يجيبو الطيران، واللي ميجيبوش الطيران خالد مغربي دبابة يجيبه⁩".

استلم "خالد دبابة" أمر النقل الخاص به لقوات الصاعقة في محافظة الإسكندرية، وفي أثناء انتهاءه من تجهيز متعلقاته لتنفيذ أمر النقل، وجد نداء على اللاسلكي من كمين البرث، يعلنون في تعرضهم لهجوم من الإرهابيين، سمعه ودون تفكير جمع قوته وهو يردد "حي على الشهاده" ويخرج بمدرعتين وعربة تشويش لإنقاذ رجال منسي في الكمين.

في أثناء ذهابهم وفي الطريق وجدوا عربية مفخخة لتكون عائقا أمامهم وتمنع الإمدادات المتوقعة عن الكمين، إلا أن دبابة تعامل وفجرها كما أنه تعامل برشاش المدرعة مع القناصة الذين حاوطوا الكمين، وعندما فتح طريقا للكمين وجه الإرهابيين عربية مفخخة بانتحاري لمدرعة "دبابة" وانفجرت فيها ليلقى استشهاده وسط مجموعة من رجاله.


"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الشرف وهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق وآخرون.

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