«غرفة الطباعة»: المصانع تفكر خارج الصندوق لحماية العمال من كورونا

قال أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل المجلس التصديري للطباعة، إن منذ أزمة كورونا هناك مصانع بدأت بالتفكير خارج الصندوق لحماية عمالها، مثل عزل العمال في المصانع ذات المساحة الكبيرة بدلًا من الذهاب والعودة كل يوم إلى منازلهم.وأكد جابر خلال تصريحات له، أن تلك الإجراءات هدفها دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، لافتًا إلى أن هناك دولا كثيرة عانت من عدم توافر بعض المنتجات لديها، ولكن هذا لم يحدث في مصر، وهذا دليل على استكمال الصناعة المصرية لخطتها الإصلاحية.وتابع رئيس غرفة الطباعة والتغليف، ووكيل المجلس التصديري للطباعة، أن مبادرة العمالة غير المنتظمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت فرصة جيدة لإنشاء وتجميع قاعدة بيانات ضخمة لهؤلاء العمال، مؤكدًا أن ما بعد كورونا جزء كبير جدا من العمالة غير المنتظمة سيتجه إلى العمل في منظومة الدولة.