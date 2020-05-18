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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عزل محافظ الدقهلية عقب ثبوت إصابته بكورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:43 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أكد هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، عزل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وذلك بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا وتأكد إيجابية تحاليله.

وأضاف الشيخ: "رغم أنني المتحدث باسم المحافظة إلا أن هذا الأمر جلل، ولا أستطيع أن أدلي بتفاصيل كاملة".

وأشار إلى أنه سيتوجه الآن لمستشفى المنصورة الدولي لبيان الإجراءات المتبعة خلال الآونة الأخيرة، سواء عزل أو انتظار نتائج تحاليله، خاصة وأنه كان يتعامل مع المحافظ بشكل مباشر.

كانت مصادر بمديرية الصحة، أكدت أن فريقًا من الطب الوقائي انتقل إلى ديوان المحافظة، وجرى أخذ عينات من عدد كبير من القيادات والموظفين عقب ثبوت إيجابية التحاليل لمدير إدارة شئون البيئة.

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