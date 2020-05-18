السيولة المحلية تتخطى 4 تريليونات جنيه قبل أزمة كورونا

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريره، أن أسعار العائد والفائدة والإقراض سجلت تراجعًا، حيث انخفض سعر الإقراض لدى البنك المركزي إلى 13.25% خلال فبراير 2020 مقابل 16.75% خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وانخفض سعر الإيداع لدى البنك المركزي من 15.75% لـ12.25%، كذلك انخفض متوسط سعر الفائدة على القروض من 17.40% لـ13.60%.ولفت تقرير الإحصاء إلى تخطى السيولة من المعروض النقدي وأشباه النقود حاجز الـ4 تريليونات جنيه مطلع العام الحالي 2020 قبل أزمة كورونا، مقابل 3.6 تريليون جنيه مطلع العام السابق عليه، بزيادة تقارب الـ800 مليار جنيه خلال عام، موضحًا أن المعروض النقدي ارتفع من 832.5 مليار جنيه مطلع 2019 لـ987.3 مليار جنيه مطلع 2020، كما ارتفع أشباه النقود من 2.8 تريليون جنيه لـ3.1 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها.