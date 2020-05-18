تقرير: المعهد البيولوجي الإسرائيلي يحقق تقدماً في تطوير لقاح فيروس كورونا





وحاليا يعمل العلماء على إنتاج مزيج دولي من الثمانية مضادات من أجل التوصل إلى علاج ضد الفيروس.





وفي المرحلة القادمة سيتوجه الباحثون إلى شركات دولية بهدف أن يتمكنوا من إنتاج مضادات بكميات تجارية.



أعلن المعهد البيولوجي في إسرائيل عن توصله إلى تقدم ملموس نحو الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا، وأفادت القناة "13" الإسرائيلية، اليوم، بأن العلماء في المعهد في "نس تسيونا" أنهوا خلال الأيام الأخيرة تجربة ناجحة على قوارض، وهي المرحلة المركزية بتطوير اللقاح التي تتيح الانتقال إلى تجارب على أنواع أخرى من الحيوانات ولاحقاً تجربته على البشر، والتقديرات أنه في حال تقدمت التجارب بالسرعة المطلوبة يمكن التوصل إلى لقاح خلال عام أو أقل.وفي التجربة الناجحة التي نفذت على مجموعتين من القوارض، واحدة حصلت على اللقاح وأخرى لم تتلقاه، المجموعتان تلقيتا العدوى بالمرض "كوفيد- 19" ، لكن المجموعة التي لم تحصل على اللقاح مرضت، والمجموعة الثانية التي تلقت اللقاح لم تمرض.في المقابل يبذل المعهد جهودا للتوصل إلى علاج للمرض، ونجح العلماء في المعهد بإنتاج ثمانية مضادات للفيروس وسجلوا براءة اختراع دولية.