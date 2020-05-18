دعمًا لمبادرة "لو تقدر تساعد ساعد".. حملة لتوزيع وجبات إفطار على أبطال الجيش الأبيض

تفاعل كبير مع مبادرة "لو تقدر تساعد ساعد" التى أطلقها المحاسب محمد عريبى، أمين حزب مستقبل وطن بالغربية، وأحد كبار رجال الأعمال ورواد العمل الخيري بالمحافظة، وذلك لمساعدة المتضررين من انتشار فيروس كورونا المستجد ودعم الجيش الأبيض وتوزيع كمامات وسلع غذائية على المواطنين.

وأطلقت سلوي الهبيان، إحدى سيدات الخير، مبادرة تضامنًا مع مبادرة "لو تقدر تساعد ساعد" أرادت من خلالها تقدم الشكر والتقدير والتضامن لجيش مصر الأبيض لما يقدمه من تضحيات في هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.

وقالت السيدة سلوى: "قمت بعمل وتجهيز وتنفيذ 6000 وجبة افطار صائم يوميًا من داخل منزلي لأعضاء الجيش الأبيض بمعدل 200 وجبة يومية".

وأضافت: "لم نترك منشأة طبية ولا قرية من قرى العزل بزفتى إلا وذهبنا إليها بمجهودنا الذاتي، كنوع من التجارة مع الله وهي من أربح التجارات فما عند الله باق".

وواصلت: "شاركني عمل الخير رفيق المبادرة أشرف يونس، المعلم الخبير بإدارة زفتى التعليمية، بتولي عملية التوزيع بتجهيز سيارة خاصة والمرور على جميع الاماكن، فشمل التوزيع ممرضات وحكيمات مستشفى زفتى العام، وممرضات وحكيمات مستشفى الحميات بزفتى، وممرضات وحكيمات مستشفى الزعفران الطبي، ممرضات وحكيمات مجمع النور الطبي بسندبسط، وأفراد الكردون الأمني لقرية نهطاى لقيامهم بفرض الحجر الصحي، وخدمة طورائ شركة الكهرباء، وخدمة طوارئ شركة مياه الشرب"، وكذلك توزيع وجبات على المارة والمسافرين في كوبرى زفتى وميت غمر وعلى الاسر المحتاجة في منازلهم".

ويحرص دائمًا محبو الخير والروابط الشبابية والجمعيات الخيرية على تنظيم حملات ومبادرات، لإعداد وتوزيع مشروبات ووجبات إفطار على المتواجدين في أعمالهم أوقات الإفطار وعلي عابري السبيل والمسافرين والأسر الأكثر احتياجًا في إطار المشاركة المجتمعية في أعمال الخير، وابتغاء مرضاة الله عز وجل، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم هذا العام في مواجهة "كورونا".