سعر خام برنت يتجاوز 34 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 9 أبريل

استمر نفط برنت في النمو وكان يتداول بسعر 34.35 دولار للبرميل وارتفع سعر العقود الآجلة للنفط الخام برنت مع تسليم يوليو على ICE في لندن بنسبة 4.9 ٪ وبلغ 34.09 دولار للبرميل، كانت آخر مرة ارتفع فيها سعر هذا النفط إلى 34 دولارًا للبرميل في 9 أبريل 2020.وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، أنه اعتبارًا من الساعة 12:55 بتوقيت موسكو، استمر نفط برنت في النمو وكان يتداول بسعر 34.35 دولارًا للبرميل (+5.7 ٪)، في المقابل ارتفع سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط إلى 31.57 دولارًا للبرميل (+ 6.9٪).كما تعزز الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو في بورصة موسكو، وانخفض الدولار إلى 72.87 روبل (-1٪) واليورو إلى 78.75 روبل (-1.1٪).