إعفاء وكيل كلية أصول الدين بالقاهرة من عمله

كشفت مصادر بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، عن إعفاء الدكتور محمود حسين، أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة ووكيل الكلية، في 6 من شهر مايو جاري، بعد ثبوت نشره تدوينات مسيئة للدولة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».جدير بالذكر، أن وزارة الأوقاف استبعدت الدكتور محمود حسين، من منصبه كعميد المركز الثقافي الإسلامي بمسجد النور بالعباسية.