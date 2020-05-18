محافظ بورسعيد يستقبل وفد الكنيسة للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدا من كنائس بورسعيد برئاسة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، ورجال الكنيسة.وقدم الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، التهنئة لجميع أهالي بورسعيد بمناسبة عيد الفطر المبارك، مضيفا: «أشقاؤنا المسلمون دائمًا لهم السبق في القيام بتقديم التهاني أثناء الأعياد»، مشيدًا بروح الأخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد.وقدم محافظ بورسعيد، الشكر للأنبا تادرس ورجال الكنيسة على التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، موكدا روح المحبة والمودة التي تجمع شركاء الوطن الواحد.وأضاف أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة في كافة المناسبات، مشيدًا بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.