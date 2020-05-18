أفلام ومسرحيات وسهرات مميزة لـ«قنوات المتحدة» فى العيد

تقدم «المتحدة» للخدمات الإعلامية سهرات مميزة على قنواتها أثناء أيام عيد الفطر المبارك.وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم «المتحدة»، بأنه بعد موسم رمضاني مميز لقنوات المتحدة، وشهد بنجاحه المشاهدين فقد قرر مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ تامر مرسي أن تقدم قنوات المجموعة احتفالا مميزا بعيد الفطر المبارك خلال فترة حظر انتقال المواطنين، وذلك من خلال عرض مجموعة من الأفلام والمسرحيات الجميلة خلال أيام إجازة العيد، وتختتم كل يوم بسهرة مميزة من خلال حفلات ترفيهية يحييها المطربون والمطربات من أفضل نجوم مصر مثل تامر حسني وأنغام وحميد الشاعري ومحمد فؤاد وهشام عباس ومدحت صالح وعلاء عبدالخالق وحنان مع كوكبة من الموسيقيين، وذلك من مسارح الصوت والضوء بالأهرامات وحديقة الأزهر.وأضاف «صالح» أنه سيتم الكشف خلال أيام عن تفاصيل ومواعيد كل حفلة وعن أماكن إذاعتها على قنوات المتحدة، وأنه سيتم في كل الحفلات مراعاة الإجراءات الاحترازية لمقاومة انتشار فيروس كورونا، ونتمني لكل المصريين السلامة وكذلك الاستمتاع بالمنوعات والحفلات المختلفة على كل القنوات.